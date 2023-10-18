У погибшей женщины, которую убили оккупанты на Днепропетровщине, осталось двое детей

Ребенок погибшей женщины. Фото: скриншот из видео

Сегодня, 18 октября, российские оккупанты ударили по селе Обуховка Днепропетровской области. Они убили женщину, у которой осталось двое детей.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE с места происшествия.

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Обстрел Обуховки

По предварительной информации, российские захватчики атаковали село в Днепропетровской области ракетой "Искандер", выпущенной из Крыма.

В результате вражеского обстрела погибла женщина — мама двоих детей. Ранения получили четыре человека. На месте атаки РФ работают правоохранители, специалисты гуманитарной миссии и специалисты ООН.

Родственница погибшей Екатерины рассказала, что у нее осталось двое детей. Меньшая 1,5-летняя дочь на момент взрыва находилась дома. К счастью, она не пострадала. С ней сейчас отец и родные люди. Старший ребенок был в школе.

Что говорят в Днепропетровской ОВА

Заместитель Днепропетровской ОВА Владимир Орлов рассказал, что был зафиксирован "прилет" в частный сектор.

"Вероятно, это была баллистическая ракета. Сейчас, к сожалению, есть один погибший человек — это девушка 31 год. Четверо пострадали, трое из них находятся в больнице. Состояние средней тяжести", — говорит Орлов.

По его словам, известно, что пропавших без вести нет.

Орлов рассказал о последствиях атаки РФ:

"Имеем один полностью уничтоженный частный дом, одно хозяйственное сооружение, 21 дом поврежден, 11 хозяйственных сооружений, также поврежден автомобиль и водопровод высокого давления".

Он подчеркнул, что ни одного военного объекта там не было.

Напомним, россияне нанесли очередной удар по Днепру. В результате этого есть погибшие и раненые.

Также мы писали, что сегодня, 18 октября, в 11:47 россияне нанесли удар по Индустриальному району Харькова. Имеются повреждения электросети, возможны перебои со светом.