Адвоката, який збив військового на блокпосту у Києві, взяли під варту

ДТП у Києві, в якій загинув військовий. Фото: Офіс Генпрокурора

За клопотанням Київської міської прокуратури адвоката, який 22 жовтня збив військовослужбовця під час комендантської години, взяли під варту. Йому обрали безальтернативний запобіжний захід на два місяці.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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"За клопотанням Київської міської прокуратури Шевченківським районним судом м. Києва винуватцю ДТП на блокпосту зі смертельними наслідками обрано безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці", — йдеться у повідомленні.



Зазначимо, що ДТП сталася 22 жовтня близько півночі на блокпосту при вʼїзді до столиці. Тоді водій автомобіля "Honda Civic" рухався з перевищенням швидкості в межах другої смуги Об’їзної дороги у м. Києві в напрямку Броварського проспекту.



Наближаючись до блокпоста, водій не оцінив дорожню обстановку та здійснив наїзд на військовослужбовця, який ніс там службу. Від отриманих травм чоловік помер на місці події.

Скриншот допису Київської міської прокуратури

Нагадаємо, що 20 жовтня у Білій Церкві Київської області під колеса вантажівки потрапив велосипедист. Внаслідок ДТП керманича двоколісного госпіталізували з травмою голови до медичного закладу.

Крім того, 21 жовтня на Одещині 41-річний водій не впорався з керуванням й в’їхав у дерево. Унаслідок ДТП постраждало двоє людей.