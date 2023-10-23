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Адвоката, сбившего военного на блокпоста в Киеве, взяли под стражу

23 октября 2023 18:08
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Адвоката, сбившего военного на блокпоста в Киеве, взяли под стражу
ДТП в Киеве, в котором погиб военный. Фото: Офис Генпрокурора
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

По ходатайству Киевской городской прокуратуры адвоката, который 22 октября сбил военнослужащего во время комендантского часа, заключили под стражу. Ему избрали безальтернативную меру пресечения на два месяца.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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"По ходатайству Киевской городской прокуратуры Шевченковским районным судом г. Киева виновнику ДТП на блокпосте со смертельным исходом избрана безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца", — говорится в сообщении.

Отметим, что ДТП произошло 22 октября около полуночи на блокпосте при въезде в столицу. Тогда водитель автомобиля "Honda Civic" двигался с превышением скорости в пределах второй полосы Объездной дороги в Киеве по направлению к Броварскому проспекту.

Приближаясь к блокпосту, водитель не оценил дорожную обстановку и совершил наезд на несшего там службу военнослужащего. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

скриншот допису
Скриншот поста Киевской городской прокуратуры

Напомним, что 20 октября в Белой Церкви Киевской области под колеса грузовика попал велосипедист. В результате ДТП водителя двухколесного госпитализировали с травмой головы в медицинское учреждение.

Кроме того, 21 октября в Одесской области 41-летний водитель не справился с управлением и въехал в дерево. В результате ДТП пострадали два человека.

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