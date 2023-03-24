Стадион имени Григория Тонкочеева

Более трех миллионов гривен присвоил директор строительной фирмы. Эти деньги горсовет перечислил подрядчику в качестве аванса за проведение ремонтных работ на стадионе имени Григория Тонкочеева. Однако фирма капремонт так и не начала.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Хмельницкой области.

Куда делись деньги

В полиции сообщили, что деньги фирма-подрядчик получила еще в 2020 году. Следовательно, должна была начать ремонтные работы на городском стадионе в Каменце-Подольском. Однако директор фирмы решил воспользоваться своим служебным положением и присвоил государственные средства. Краденными гривнями он оплатил свой собственный кредит.

"Согласно договору, подрядчику перечислили аванс - более 3,3 млн грн бюджетных средств. Однако фирма не выполнила работы, присвоив средства. Впоследствии чиновник потратил их на собственные нужды - погашение кредита", — говорится в сообщении полиции.

Директору объявили о подозрении по ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 УК (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением; совершение финансовых операций с денежными средствами, полученными преступным путем). Ему грозит 12 лет за решеткой с конфискацией имущества.

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