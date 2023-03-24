В Кам’янці-Подільському підрядник замість ремонту стадіону погасив власний кредит
Понад три мільйони гривень привласнив директор будівельної фірми. Ці гроші міськрада перерахувала підряднику в якості авансу за проведення ремонтних робіт на стадіоні імені Григорія Тонкочеєва. Однак фірма капремонт так і не розпочала.
Про це повідомляє пресслужба поліції Хмельницької області.
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Куди поділися гроші
У поліції повідомили, що гроші фірма-підрядник отримала ще у 2020 році. Відтак мала розпочати ремонтні роботи на міському стадіоні в Кам’янці-Подільському. Однак, директор фірми вирішив скористатись своїм службовим становищем та привласнив державні кошти. Краденими гривнями він оплатив свій власний кредит.
"Згідно з договором, підряднику перерахували аванс — понад 3,3 млн грн бюджетних коштів. Однак фірма не виконала роботи, привласнивши кошти. Згодом посадовець витратив їх на власні потреби — погашення кредиту", – йдеться у повідомленні поліції.
Директору оголосили про підозру за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 ККУ (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем; вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними злочинним шляхом). Йому загрожує 12 років за ґратами з конфіскацією майна.
Нагадаєм, топчиновник Міноборони розтратив 100 млн грн на неякісні бронежилети для ЗСУ.