В Ивано-Франковске осудили коллаборантов, готовивших госпереворот в Украине
В Ивано-Франковске осудили прокремлевских деятелей, готовивших государственный переворот в Украине. Одному из них назначено наказание — семь лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.
Как изменники готовили госпереворот в Украине
Как известно, организаторов государственного переворота в Украине было четверо — три украинца и один россиянин. Они разработали план насильственной смены конституционного строя.
"Заговорщики создали и возглавили общественно-политические организации в разных городах Украины и искали пути поступления средств из страны-агрессора, обращаясь с этим вопросом к президенту", — говорится в сообщении.
Реализация их плана должна была состояться через так называемое "национальное собрание" и силовой захват власти. Для этого их сторонники должны были собраться в Киеве и объявить об отстранении украинского Президента и роспуске Верховной Рады и Правительства.
Также в свою преступную группу они привлекли бывших военнослужащих и работников правоохранительных органов из разных областей, которые должны были совершить захват админзданий, мостов, узлов коммуникаций, транспортных средств и хранилищ. Кроме того, эти лица должны были совершать насилие в отношении представителей власти.
Обыски у коллаборантов
В ходе обысков у преступников изъяли сметы, списки участников будущих незаконных властных и силовых структур, манифесты к общественности и силовикам, перечни необходимого оружия, имущества и техники.
Какое наказание ждет преступников
Два гражданина Украины уже отбывают реальные наказания, а гражданину РФ суд вынес приговор заочно — 10 лет заключения. Еще одному из них назначено наказание — семь лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, недавно киевские прокуроры разоблачили четырех работников образования, которые помогают захватчикам на временно оккупированных территориях вводить российские "стандарты" образования. Речь идет о Донецкой и Херсонской областях.