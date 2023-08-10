Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Криминал arrow В Ивано-Франковске осудили коллаборантов, готовивших госпереворот в Украине arrow

В Ивано-Франковске осудили коллаборантов, готовивших госпереворот в Украине

10 августа 2023 11:14
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Ивано-Франковске осудили коллаборантов, готовивших госпереворот в Украине
Один из коллаборантов, осужденный. Фото: t.me/pgo_gov_ua
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Ивано-Франковске осудили прокремлевских деятелей, готовивших государственный переворот в Украине. Одному из них назначено наказание — семь лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Читайте также:

Как изменники готовили госпереворот в Украине

Как известно, организаторов государственного переворота в Украине было четверо — три украинца и один россиянин. Они разработали план насильственной смены конституционного строя.

"Заговорщики создали и возглавили общественно-политические организации в разных городах Украины и искали пути поступления средств из страны-агрессора, обращаясь с этим вопросом к президенту", — говорится в сообщении.

Реализация их плана должна была состояться через так называемое "национальное собрание" и силовой захват власти. Для этого их сторонники должны были собраться в Киеве и объявить об отстранении украинского Президента и роспуске Верховной Рады и Правительства.

Также в свою преступную группу они привлекли бывших военнослужащих и работников правоохранительных органов из разных областей, которые должны были совершить захват админзданий, мостов, узлов коммуникаций, транспортных средств и хранилищ. Кроме того, эти лица должны были совершать насилие в отношении представителей власти.

Обыски у коллаборантов

В ходе обысков у преступников изъяли сметы, списки участников будущих незаконных властных и силовых структур, манифесты к общественности и силовикам, перечни необходимого оружия, имущества и техники.

скриншот
Обыски у предателей. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Какое наказание ждет преступников

Два гражданина Украины уже отбывают реальные наказания, а гражданину РФ суд вынес приговор заочно — 10 лет заключения. Еще одному из них назначено наказание — семь лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, недавно киевские прокуроры разоблачили четырех работников образования, которые помогают захватчикам на временно оккупированных территориях вводить российские "стандарты" образования. Речь идет о Донецкой и Херсонской областях.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

None

Выборы во время войны: действительно ли власть готовится к гонке. Эксклюзив

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

09:05 В банках стремительно дорожает доллар: курс 29 июля

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз