В Івано-Франківську засудили колаборантів, які готували держпереворот в Україні

Один із колаборантів, якого засудили. Фото: t.me/pgo_gov_ua

В Івано-Франківську засудили прокремлівських діячів, які готували державний переворот в Україні. Одному із них призначено покарання — сім років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

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Як відомо, організаторів державного перевороту в Україні було четверо — троє українців та один росіянин. Вони розробили план насильницької зміни конституційного ладу.

"Змовники створили та очолили громадсько-політичні організації у різних містах України та шукали шляхи надходження коштів із країни-агресора, звертаючись з цим питанням до її президента", — йдеться у повідомленні.

Реалізація їхнього плану мала відбутись через так звані "національні збори" та силове захоплення влади. Для цього їхні прибічники мали зібратися в Києві та оголосити про відсторонення українського Президента та розпуск Верховної Ради і Уряду.

Також до своєї злочинної групи вони залучили колишніх військовослужбовців та працівників правоохоронних органів з різних областей, які повинні були вчинити захоплення адмінбудівель, мостів, вузлів комунікацій, транспортних засобів та сховищ. Крім того, ці особи мали чинити насильство щодо представників влади.

Обшуки у колаборантів

Під час обшуків у злочинців вилучили кошториси, списки учасників майбутніх незаконних владних та силових структур, маніфести до громадськості і силовиків, переліки необхідної зброї, майна та техніки.

Обшуки у зрадників. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Яке покарання чекає на злочинців

Двоє громадян України вже відбувають реальні покарання, а громадянину РФ суд виніс вирок заочно — 10 років ув’язнення. Ще одному із них призначено покарання — сім років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно київські прокурори викрили чотирьох працівників освіти, які допомагають загарбникам на тимчасово окупованих територіях запроваджувати російські "стандарти" освіти. Йдеться про Донецьку та Херсонську області.