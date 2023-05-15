В Ивано-Франковской области предприниматель похитил 20 квартир для военных

Правоохранители и задержанный, который похитил квартиры. Фото: Нацполиция

В Ивано-Франковской области правоохранители разоблачили аферу с квартирами для военных. Злоумышленник нанес ущерб более чем на 6,7 миллиона гривен.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

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Коломыйский предприниматель переоформил на юридическое лицо и перепродал 20 квартир, которые должны быть в собственности Минобороны Украины.

Квартиры, где должны были жить военные. Фото: Нацполиция

Правоохранители установили, что в конце 2021 года 66-летний застройщик заключил два договора с Министерством обороны Украины. Согласно документам, ведомство выкупило у предпринимателя 30 квартир для военных. Министерство заплатило более 6,7 миллиона гривен.

Фигурант должен был ввести новостройку в эксплуатацию до 15 апреля 2022 года, а также оформить право собственности на Минобороны Украины. Правонарушитель не торопился выполнять свои обязательства. Застройщик заключил дополнительные соглашения с министерством об отсрочке оформления собственности жилья на ведомство до 27 октября 2022 года.

"А в конце июля 2022 года, действуя по корыстным мотивам и в целях собственного обогащения, зарегистрировал 20 квартир на собственную фирму. В дальнейшем перепродал их физическим лицам, заключив нотариально заверенные договоры купли продажи. В результате таких незаконных действий застройщик нанес ущерб Минобороны 6 717 324 гривен", — говорится в сообщении.

Квартиры, где должны были жить военные. Фото: Нацполиция

Как накажут афериста

Следователи объявили фигуранту о подозрении в совершении преступления по ч. 4 ст. 190 УК Украины. Речь идет о мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах. Правонарушителю грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По решению суда на квартиры был наложен арест.

Напомним, Служба безопасности Украины в Киеве ликвидировала деятельность частных "детективов", продававших информацию из закрытых баз данных государственных учреждений.

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