В Івано-Франківській області підприємець викрав 20 квартир для військових

Правоохоронці та затриманий, який викрав квартири. Фото: Нацполіція

В Івано-Франківській області правоохоронці викрили аферу з квартирами для військових. Зловмисник завдав збитків на понад 6,7 мільйона гривень.

Про це повідомляє Національна поліція України.

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Коломийський підприємець переоформив на юридичну особу та перепродав 20 квартир, які мали бути у власності Міноборони України.

Квартири, в яких повинні були жити військові. Фото: Нацполіція

Правоохоронці встановили, що наприкінці 2021 року 66-річний забудовник уклав два договори з Міністерством оборони України. Згідно з документами, відомство викупило у підприємця 30 квартир для військових. Міністерство заплатило понад 6,7 мільйона гривень.

Фігурант повинен був ввести новобудову в експлуатацію до 15 квітня 2022 року, а також оформити право власності на Міноборони України. Правопорушник не поспішав виконувати свої зобов'язання. Забудовник уклав додаткові угоди з міністерством про відтермінування оформлення власності житла на відомство до 27 жовтня 2022 року.

"А наприкінці липня 2022 року, діючи з корисливих мотивів та з метою власного збагачення, зареєстрував 20 квартир на власну фірму. Надалі перепродав їх фізичним особам, уклавши нотаріально завірені договори купівлі продажу. У результаті таких незаконних дій забудовник завдав збитків Міноборони на суму 6 717 324 гривень", — йдеться у повідомленні.

Квартири, в яких повинні були жити військові. Фото: Нацполіція

Як покарають афериста

Слідчі оголосили фігуранту про підозру у вчиненні злочину за ч. 4 ст. 190 КК України. Йдеться про шахрайство, яке було вчинене в особливо великих розмірах. Правопорушнику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За рішенням суду на квартири було накладено арешт.

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