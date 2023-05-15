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В Івано-Франківській області підприємець викрав 20 квартир для військових

15 травня 2023 16:17
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
В Івано-Франківській області підприємець викрав 20 квартир для військових
Правоохоронці та затриманий, який викрав квартири. Фото: Нацполіція
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

В Івано-Франківській області правоохоронці викрили аферу з квартирами для військових. Зловмисник завдав збитків на понад 6,7 мільйона гривень.

Про це повідомляє Національна поліція України.

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Афера з квартирами для військовослужбовців

Коломийський підприємець переоформив на юридичну особу та перепродав 20 квартир, які мали бути у власності Міноборони України. 

Квартиры, в которых должны были жить военные
Квартири, в яких повинні були жити військові. Фото: Нацполіція

Правоохоронці встановили, що наприкінці 2021 року 66-річний забудовник уклав два договори з Міністерством оборони України. Згідно з документами, відомство викупило у підприємця 30 квартир для військових. Міністерство заплатило понад 6,7 мільйона гривень.

Фігурант повинен був ввести новобудову в експлуатацію до 15 квітня 2022 року, а також оформити право власності на Міноборони України. Правопорушник не поспішав виконувати свої зобов'язання. Забудовник уклав додаткові угоди з міністерством про відтермінування оформлення власності житла на відомство до 27 жовтня 2022 року.

"А наприкінці липня 2022 року, діючи з корисливих мотивів та з метою власного збагачення, зареєстрував 20 квартир на власну фірму. Надалі перепродав їх фізичним особам, уклавши нотаріально завірені договори купівлі продажу. У результаті таких незаконних дій забудовник завдав збитків Міноборони на суму 6 717 324 гривень", — йдеться у повідомленні.

Квартиры, в которых должны были жить военные
Квартири, в яких повинні були жити військові. Фото: Нацполіція

Як покарають афериста 

Слідчі оголосили фігуранту про підозру у вчиненні злочину за ч. 4 ст. 190 КК України. Йдеться про шахрайство, яке було вчинене в особливо великих розмірах. Правопорушнику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За рішенням суду на квартири було накладено арешт. 

Нагадаємо, Служба безпеки України в Києві ліквідувала діяльність приватних "детективів", які продавали інформацію із закритих баз даних державних установ.

Також ми писали, що 8 травня, Служба безпеки України затримала виконувача обов'язків директора комунального підприємства "Одестранспарксервіс" Євгена Тябуса та начальника служби експлуатації та контролю цього КП Вартана Гутнікова.

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