Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Криминал arrow В Италии 200 членов мафии получили 2200 лет заключения arrow

В Италии 200 членов мафии получили 2200 лет заключения

21 ноября 2023 15:06
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Италии 200 членов мафии получили 2200 лет заключения
Заседание суда по делу мафии. Фото: La Repubblica
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Итальянский суд приговорил более 200 членов преступных группировок к 2200 годам заключения. Это произошло в рамках крупнейшего судебного процесса над мафией, состоявшегося в стране за три десятилетия.

Об этом сообщает CNN.

Читайте также:

Самый масштабный процесс против мафии за последние 30 лет

В ходе судебного процесса, который начался в январе 2021 года и проходил в специально построенном бункере в южноитальянском городе Ламеция-Терме, более 400 адвокатов представляли подсудимых, а около 900 свидетелей дали показания.

Коллегия из трех судей, обсуждавших судьбу 338 обвиняемых по завершении процесса 16 октября, вынесла вердикт в понедельник. Суду понадобилось час 40 минут, чтобы вынести решение, сообщает итальянское информационное агентство Ansa.

207 бандитов были заключены в тюрьму, а более 100 были оправданы. Общий срок заключения включает в себя пять пожизненных и три 30-летних заключения.

мафия
Судебный процесс по делу мафии. Фото: LaPresse

Женщины на процессе против мафии

Среди привлеченных в суд было 42 женщины, из которых 39  осудили. Это рекорд для судебных процессов по мафии, поскольку участие женщин в деятельности этой группировки достаточно нетипичное явление.

Согласно показаниям, предоставленным во время судебного разбирательства, многие из обвиняемых имели яркие прозвища, в частности "Волк", "Толстяк", "Сладкий", "Баранье бедро" и так далее.

Судебный процесс получил название "Ринаскита Скотт", названный в честь специального агента Соединенных Штатов Скотта В. Сибена, которому приписывали раскрытие связей между колумбийскими картелями и Нрангетой.

Ранее мы сообщали, что правительство премьер-министра Италии Джорджи Мэлони одобрило более жесткие меры против широкого спектра преступлений. Она хочет сажать в тюрьму за рейв-вечеринки и участие в мафии.

Напомним, в Италии 25 октября полиция провела спецоперацию по задержанию членов мафиозных группировок. Это произошло в северных провинциях Милана и Варезе.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Продают ли украинцам гуманитарку — как проверить иностранные медицинские препараты в аптеках - 80x80

Продают ли украинцам гуманитарку — как проверить иностранные медицинские препараты в аптеках

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

15:39 Россияне устроили аварию на ЗАЭС — на пятом энергоблоке произошла утечка

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

Актуальное по теме