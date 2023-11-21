В Италии 200 членов мафии получили 2200 лет заключения

Заседание суда по делу мафии. Фото: La Repubblica

Итальянский суд приговорил более 200 членов преступных группировок к 2200 годам заключения. Это произошло в рамках крупнейшего судебного процесса над мафией, состоявшегося в стране за три десятилетия.

Об этом сообщает CNN.

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В ходе судебного процесса, который начался в январе 2021 года и проходил в специально построенном бункере в южноитальянском городе Ламеция-Терме, более 400 адвокатов представляли подсудимых, а около 900 свидетелей дали показания.

Коллегия из трех судей, обсуждавших судьбу 338 обвиняемых по завершении процесса 16 октября, вынесла вердикт в понедельник. Суду понадобилось час 40 минут, чтобы вынести решение, сообщает итальянское информационное агентство Ansa.

207 бандитов были заключены в тюрьму, а более 100 были оправданы. Общий срок заключения включает в себя пять пожизненных и три 30-летних заключения.

Судебный процесс по делу мафии. Фото: LaPresse

Женщины на процессе против мафии

Среди привлеченных в суд было 42 женщины, из которых 39 осудили. Это рекорд для судебных процессов по мафии, поскольку участие женщин в деятельности этой группировки достаточно нетипичное явление.

Согласно показаниям, предоставленным во время судебного разбирательства, многие из обвиняемых имели яркие прозвища, в частности "Волк", "Толстяк", "Сладкий", "Баранье бедро" и так далее.

Судебный процесс получил название "Ринаскита Скотт", названный в честь специального агента Соединенных Штатов Скотта В. Сибена, которому приписывали раскрытие связей между колумбийскими картелями и Нрангетой.

Ранее мы сообщали, что правительство премьер-министра Италии Джорджи Мэлони одобрило более жесткие меры против широкого спектра преступлений. Она хочет сажать в тюрьму за рейв-вечеринки и участие в мафии.

Напомним, в Италии 25 октября полиция провела спецоперацию по задержанию членов мафиозных группировок. Это произошло в северных провинциях Милана и Варезе.