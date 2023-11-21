В Італії 200 членів мафії отримали 2200 років ув'язнення

Засідання суду у справі мафії. Фото: La Repubblica

Італійський суд засудив понад 200 членів злочинних угруповань до 2200 років ув'язнення. Це сталося в рамках найбільшого судового процесу над мафією, який відбувся в країні за три десятиліття.

Про це повідомляє CNN.

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Під час судового процесу, який розпочався в січні 2021 року і проходив у спеціально побудованому бункері в південноіталійському місті Ламеція-Терме, понад 400 адвокатів представляли підсудних, а близько 900 свідків дали свідчення.

Колегія з трьох суддів, які обговорювали долю 338 обвинувачених після завершення процесу 16 жовтня, винесла вердикт у понеділок. Суду знадобилася година 40 хвилин, щоб винести рішення, повідомляє італійське інформаційне агентство Ansa.

207 бандитів були ув'язнені, а понад 100 були виправдані. Загальний термін ув'язнення включає п'ять довічних і три 30-річних ув'язнення.

Судоий процес у справі мафії. Фото: LaPresse

Жінки на процесі проти мафії

Серед притягнутих до суду було 42 жінки, з яких 39 засудили. Це рекорд для судових процесів щодо мафії, оскільки участь жінок в діяльності цього угруповання — досить нетипове явище.

Згідно зі свідченнями, наданими під час судового розгляду, багато з обвинувачених мали яскраві прізвиська, зокрема "Вовк", "Товстун", "Солодкий" і "Бараняче стегно" і так далі.

Судовий процес отримав назву "Рінаскіта Скотт", названий на честь спеціального агента Сполучених Штатів Скотта В. Сібена, якому приписували розкриття зв’язків між колумбійськими картелями та "Нранґетою".

Раніше ми повідомляли, що уряд прем'єр-міністра Італії Джорджи Мелоні схвалив більш жорсткі заходи проти широкого спектра злочинів. Він хоче саджати у в'язницю за рейв-вечірки та участь у мафії.

Нагадуємо, в Італії 25 жовтня поліція провела спецоперацію щодо затримання членів мафіозних угруповань. Це відбулося у північних провінціях Мілана й Варезе.