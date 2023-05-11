Поліція в Італії заарештувала понад 60 мафіозі під час масових рейдів

Поліціянти в Італії. Фото: росЗМІ

Італійська поліція заарештувала ще 61 підозрюваного члена найпотужнішої мафії Італії "Ндрангета" під час рейдів у семи регіонах країни. Їх підозрюють у шахрайстві, торгівлі наркотиками, проникненні в уряд і вимагання коштів у місцевих фермерів.

Про це повідомляє BBC.

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Що відомо

Поліція Італії заарештувала ще 61 підозрюваного у причетності до наймасштабнішої мафії Італії "Ндрангета".

Як зазначається, понад 500 поліцейських були задіяні в операції, яка спрямована загалом на 167 осіб. У цей список входять і десятки тих, хто зараз перебуває у в'язниці.

Було залучено десять країн, арештовано активів на 25 мільйонів євро. Один із ймовірних босів мафії, Паскуале Бонавота, був заарештований у соборі в місті Генуя минулого місяця.

"Італійські та бельгійські слідчі вважають, що злочинна група контрабандою переправила близько 25 000 кг кокаїну в період з жовтня 2019 року по січень 2022 року та переправила понад 22 мільйони євро з Калабрії до Бельгії, Нідерландів і Південної Америки", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Італії пролунав потужний вибух. За попередніми даними, у Мілані вибухнув припаркований фургон. Внаслідок вибуху в Мілані постраждали чотири людини.

А також ми розповідали, що міністерство закордонних справ Італії звернулася до своїх громадян, які перебуваютьв Україні. Просить їх терміново виїхати, а також утриматися від поїздок в країну. Причина — ракетні атаки з боку РФ, які почастішали останніми тижнями.