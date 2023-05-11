Полиция в Италии арестовала более 60 мафиози во время массовых рейдов

Полицейские в Италии. Фото: росСМИ

Итальянская полиция арестовала еще 61 подозреваемого члена мощнейшей мафии Италии "Ндрангета" во время рейдов в семи регионах страны. Их подозревают в мошенничестве, торговле наркотиками, проникновении в правительство и вымогании средств у местных фермеров.

Об этом сообщает BBC .

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Полиция Италии арестовала еще 61 подозреваемого в причастности к самой масштабной мафии Италии "Ндрангета".

Как отмечается, более 500 полицейских были задействованы в операции, направленной в целом на 167 человек. В этот список входят и десятки тех, кто сейчас находится в тюрьме.

Были привлечены десять стран, арестованы активы на 25 миллионов евро. Один из вероятных боссов мафии Паскуале Бонавота был арестован в соборе в городе Генуя прошлого месяца.

"Итальянские и бельгийские следователи считают, что преступная группа контрабандой переправила около 25 000 кг кокаина в период с октября 2019 по январь 2022 года и переправила более 22 миллионов евро из Калабрии в Бельгию, Нидерланды и Южную Америку", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали, что в Италии раздался мощный взрыв. По предварительным данным, в Милане разразился припаркованный фургон. В результате взрыва в Милане пострадали четыре человека.

А также мы рассказывали, что министерство иностранных дел Италии обратилось к своим гражданам, которые находятся в Украине. Просит их срочно уехать , а также воздержаться от поездок в страну. Причина — участившиеся в последние недели ракетные атаки со стороны РФ.