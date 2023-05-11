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Внаслідок вибуху в Мілані постраждали чотири людини

11 травня 2023 13:59
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Внаслідок вибуху в Мілані постраждали чотири людини
Кадри вибуху в Мілані. Фото: Новини.LIVE
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

У четвер, 11 травня, в Італії пролунав потужний вибух. За попередніми даними, у Мілані вибухнув припаркований фургон.

Про це інформує Новини.LIVE.

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Вибух в Італії

Сьогодні, 11 травня, в центрі Мілану відбувся вибух. Зазначається, що декілька автомобілів охоплено вогнем. У Мілані вибухнув фургон із кисневими балонами.

Наразі відомо про чотирьох постраждалих.

Про теракт поки що не йдеться.

Нагадаємо, що у вівторок, 9 травня, МЗС Італії звернулася до своїх громадян, які перебувають в Україні. Просить їх терміново виїхати, а також утриматися від поїздок в країну. Причина — ракетні атаки з боку РФ, які почастішали останніми тижнями.

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