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В результате взрыва в Милане пострадали четыре человека

11 мая 2023 13:59
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
В результате взрыва в Милане пострадали четыре человека
Фото взрыва в Милане. Фото: Новини.LIVE
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

В четверг, 11 мая, в Италии раздался мощный взрыв. По предварительным данным, в Милане разразился припаркованный фургон.

Об этом информирует Новини.LIVE.

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Взрыв в Италии

Сегодня, 11 мая, в центре Милана произошел взрыв. Отмечается, что несколько автомобилей охвачены огнем. В Милане взорвался фургон с кислородными баллонами.

Пока известно о четырех пострадавших.

О теракте пока речь не идет.

Напомним, что во вторник, 9 мая, МИД Италии обратился к своим гражданам, находящимся в Украине. Просит их срочно уехать, а также воздержаться от поездок в страну. Причина — участившиеся в последние недели ракетные атаки со стороны РФ.

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