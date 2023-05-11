В результате взрыва в Милане пострадали четыре человека
В четверг, 11 мая, в Италии раздался мощный взрыв. По предварительным данным, в Милане разразился припаркованный фургон.
Об этом информирует Новини.LIVE.
Взрыв в Италии
Сегодня, 11 мая, в центре Милана произошел взрыв. Отмечается, что несколько автомобилей охвачены огнем. В Милане взорвался фургон с кислородными баллонами.
Пока известно о четырех пострадавших.
О теракте пока речь не идет.
Напомним, что во вторник, 9 мая, МИД Италии обратился к своим гражданам, находящимся в Украине. Просит их срочно уехать, а также воздержаться от поездок в страну. Причина — участившиеся в последние недели ракетные атаки со стороны РФ.