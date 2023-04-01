В Испании "огненные террористы" за день спровоцировали 90 лесных пожаров: детали

В Испании было 90 лесных пожаров

Регион Астурия на севере Испании в пятницу был опустошен более 90 лесными пожарами. Большинство из которых, как считают, были вызваны "огненными террористами".

Об этом информирует Reuters.

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Испанское правительство заявило, что оно обеспокоено тем, что в этом году вспыхнет еще больше лесных пожаров после необычно сухой зимы в некоторых частях Южной Европы и повышения средних температур из-за изменения климата.

Сообщают, что более 600 пожарных были привлечены к тушению пожаров, несколько городов были эвакуированы, а полиция перекрыла дороги и автомагистрали.

"Они сжигают нашу Астурию. Мы имеем дело с настоящими террористами, которые ставят под угрозу жизнь, город и поселки", — заявил Адриан Барбон, глава регионального правительства.

Отмечают, что в последние два дня в Астурии и соседнем регионе Кантабрии экстренные службы уже ликвидировали десятки пожаров. Большинство из них были намеренно подожжены, а затем раздуты сильным ветром, сообщили власти.

Полиция заявила, что начала несколько расследований, но пока не нашла ни одного поджигателя. Наказание за поджог может достигать 20 лет заключения, в зависимости от причиненного ущерба.

Раньше чаще всего поджоги были связаны с пастухами, которые стремились получить больше пастбищ для своего скота. В 2017 году в Астурии упростили закон, ограничивающий выпас скота на поврежденных пожарами лесных участках.

"У этих пожаров нет аналогов. Мы бессильны и наблюдать, за тем как огонь охватывает нашу землю очень грустно", — сказал Оскар Перес, мэр Луарки.

Именно из-за сочетания дефицита осадков, высоких температур и ветров привело к тому, что большая часть северной Испании оказалась в зоне повышенного риска лесных пожаров.

По данным метеорологического агентства, в среду в Испании была зафиксирована самая большая температура, превышающая норму на 7-14 градусов по Цельсию.

Напомним, что в Норвегии из-за схода лавин погибли четыре человека, еще несколько числятся пропавшими без вести. Норвежские власти называют ситуацию чрезвычайно серьезной и советуют людям избегать поездок в пострадавшие районы.