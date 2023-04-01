В Іспанії "вогняні терористи" за день спричинили 90 лісових пожеж: деталі

В Іспанії було 90 лісових пожеж

Регіон Астурія на півночі Іспанії у п'ятницю був спустошений більш ніж 90 лісовими пожежами. Більшість з яких, як вважають, були спричинені "вогняними терористами".

Про це інформує Reuters.

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Іспанський уряд заявив, що він стурбований тим, що цього року спалахне ще більше лісових пожеж після незвично сухої зими в деяких частинах Південної Європи і підвищення середніх температур через зміну клімату.

Повідомляють. що понад 600 пожежників було залучено до гасіння пожеж, кілька міст було евакуйовано, а поліція перекрила дороги і автомагістралі.

"Вони спалюють нашу Астурію. Ми маємо справу зі справжніми терористами, які ставлять під загрозу життя, міста і селища", — заявив Адріан Барбон, голова регіонального уряду.

Зазначають, що за останні два дні в Астурії та сусідньому регіоні Кантабрії екстрені служби вже ліквідували десятки пожеж. Більшість з них були навмисно підпалені, а потім роздмухані сильним вітром, повідомила влада.

Поліція заявила, що розпочала кілька розслідувань, але поки що не знайшла жодного палія. Покарання за підпал може сягати до 20 років ув'язнення, залежно від завданої шкоди.

Раніше частіше за все підпали були пов'язані з пастухами, які прагнули отримати більше пасовищ для своєї худоби. У 2017 році в Астурії скасували закон, що обмежував випас худоби на пошкоджених пожежами лісових ділянках.

"Ці пожежі не мають аналогів. Ми безсилі і спостерігати, за тим як вогонь охоплює нашу землю дуже сумно", — сказав Оскар Перес, мер Луарки.

Саме через поєднання дефіциту опадів, високих температур і вітрів призвело до того, що більша частина північної Іспанії опинилася в зоні підвищеного ризику лісових пожеж.

За даними метеорологічного агентства у середу в Іспанії було зафіксовано найбільшу температуру, яка перевищувала норму на 7-14 градусів за Цельсієм.

Нагадаємо, що у Норвегії через сходження лавин загинуло чотири людини, ще кілька вважаються зниклими безвісти. Норвезька влада називає ситуацію надзвичайно серйозною та радить людям уникати поїздок у постраждалі райони.