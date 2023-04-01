Снігова пастка у Норвегії: через сходження лавин загинуло чотири людини
У Норвегії через сходження лавин загинуло чотири людини, ще кілька вважаються зниклими безвісти. Норвезька влада називає ситуацію надзвичайно серйозною та радить людям уникати поїздок у постраждалі райони.
Про це пише Сіньхуа із посиланням на місцеві ЗМІ.
Найбільше постраждала територія Рейнойя, невеликий острів у Норд-Тромсі. Там знайшли двох загиблих, а сарай із приблизно 140 козами знесло в море.
Інша лавина зійшла у муніципалітеті Нордейса. За попередніми даними, щонайменше один загиблий у ній був іноземцем, його громадянство поки не відоме.
Прем'єр-міністр Йонас Гар Стьоре назвав загибель людей "трагічним початком Великодня".
У цю пору року в Норвегії лавини сходять чи не щодня. Під загрозою опиняються до 7% території країни.
Нагадаємо, на високогiр'ї Івано-Франківської області зберігається значна снiголавинна небезпека третього рівня. Людей закликають утриматися від походів у гори.