Снігова пастка у Норвегії: через сходження лавин загинуло чотири людини

Снігова лавина у Норвегії

У Норвегії через сходження лавин загинуло чотири людини, ще кілька вважаються зниклими безвісти. Норвезька влада називає ситуацію надзвичайно серйозною та радить людям уникати поїздок у постраждалі райони.

Про це пише Сіньхуа із посиланням на місцеві ЗМІ.

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Найбільше постраждала територія Рейнойя, невеликий острів у Норд-Тромсі. Там знайшли двох загиблих, а сарай із приблизно 140 козами знесло в море.

Інша лавина зійшла у муніципалітеті Нордейса. За попередніми даними, щонайменше один загиблий у ній був іноземцем, його громадянство поки не відоме.

Прем'єр-міністр Йонас Гар Стьоре назвав загибель людей "трагічним початком Великодня".

У цю пору року в Норвегії лавини сходять чи не щодня. Під загрозою опиняються до 7% території країни.

Нагадаємо, на високогiр'ї Івано-Франківської області зберігається значна снiголавинна небезпека третього рівня. Людей закликають утриматися від походів у гори.