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Снігова пастка у Норвегії: через сходження лавин загинуло чотири людини

1 квітня 2023 12:22
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Снігова лавина у Норвегії
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У Норвегії через сходження лавин загинуло чотири людини, ще кілька вважаються зниклими безвісти. Норвезька влада називає ситуацію надзвичайно серйозною та радить людям уникати поїздок у постраждалі райони.

Про це пише Сіньхуа із посиланням на місцеві ЗМІ.

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Найбільше постраждала територія Рейнойя, невеликий острів у Норд-Тромсі. Там знайшли  двох загиблих, а сарай із приблизно 140 козами знесло в море.

Інша лавина зійшла у муніципалітеті Нордейса. За попередніми даними, щонайменше один загиблий у ній був іноземцем, його громадянство поки не відоме.

Прем'єр-міністр Йонас Гар Стьоре назвав загибель людей "трагічним початком Великодня".

У цю пору року в Норвегії лавини сходять чи не щодня.  Під загрозою опиняються до 7% території країни.

Нагадаємо, на високогiр'ї Івано-Франківської області зберігається значна снiголавинна небезпека третього рівня. Людей закликають утриматися від походів у гори.

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