Снежная ловушка в Норвегии: из-за схождения лавин погибли четыре человека

Снежная лавина в Норвегии

В Норвегии из-за схождения лавин погибли четыре человека, еще несколько считаются пропавшими без вести. Норвежские власти называют ситуацию чрезвычайно серьезной и советуют людям избегать поездок в пострадавшие районы.

Об этом пишет Синьхуа со ссылкой на местные СМИ.

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Наибольше пострадала территория Рейнойя, небольшой остров в Норд-Тромсе. Там нашли двух погибших, а сарай с примерно 140 козами унесло в море.

Еще одна лавина произошла в муниципалитете Нордейса. По предварительным данным, один погибший был иностранцем, его гражданство пока не известно.

Премьер-министр Йонас Гар Стере назвал гибель людей "трагическим началом Пасхи".

Эксперты говорят, что в это время года в Норвегии лавины сходят почти каждый день. Под угрозой оказываются до 7% территории страны.

Напомним, на высокогорье Ивано-Франковской области сохраняется значительная снеголавинная опасность третьего уровня. Людей призывают воздержаться от походов в горы.