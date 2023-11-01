В Черновцах судили военнослужащего, который по почте продавал патроны и гранату

Граната Ф-1. Иллюстративное фото: МВД Украины

На Буковине Новоднестровский городской суд засудил военнослужащего ВСУ, который с фронта пересылал "Новой почтой" патроны и гранату с целью продажи. В общей сложности мужчине удалось переслать в Черновцы 367 патронов разного калибра и осколочную гранату.

Об этом сообщает "Чернівецький промінь".

Читайте также:

Торговля оружием

Правоохранители установили, что буковинец был мобилизован 7 марта прошлого года на военную службу. Командир воинской части назначил в мае 2023 мужчину на должность старшего пулеметчика бронеавтомобиля батальона оперативного назначения воинской части. Буковинец во время прохождения службы, находясь 25 мая на военном полигоне, нашел 367 патронов разного калибра и осколочную гранату. Патроны в воинскую часть он не сдал, а положил в рюкзак и стал носить с собой.

"В тот же день он пришел в отделение "Новой почты" в селе Днепропетровской области, упаковал патроны и боевую осколочную гранату М67 со страстью, и отправил в город Новоднестровск. Через несколько часов обвиняемый сменил реквизиты и перенаправил посылку в Черновцы на улицу Комарова, 9АБ ", — говорится в судебном вердикте от 17 октября.

Посылку 30 мая получил житель Черновцов, который хотел купить патроны и гранату. После того как он распаковал и убедился, что в коробке действительно есть оружие, он заплатил военнослужащему 7 тысяч гривен.

В суде обвиняемый свою вину признал полностью и подписал с прокурором соглашение о признании виновности. Суд назначил мужчине наказание в виде одного года содержания под стражей с апелляцией.

Напомним, что ранее в Закарпатье разведенный отец двоих детей отказался идти на военную службу, из-за чего суд назначил ему 5 лет условного срока. В то же время столичный Голосеевский райсуд оставил под стражей фигурантов убийства добровольца ДФТГ в Киеве.