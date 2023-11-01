В Чернівцях судили військовослужбовця, який поштою продавав набої та гранату

Граната Ф-1. Ілюстративне фото: МВС України

На Буковині Новодністровський міський суд засудив військовослужбовця ЗСУ, який з фронту пересилав "Новою поштою" патрони та гранату з метою продажу. Загалом чоловіку вдалося переслати в Чернівці 367 набоїв різного калібру та осколкову гранату.

Про це повідомляє "Чернівецький промінь".

Читайте також:

Торгівля зброєю

Правоохоронці встановили, що буковинця мобілізували 7 березня минулого року на військову службу. Командир військової частини призначив у травні 2023 року чоловіка на посаду старшого кулеметника бронеавтомобіля батальйону оперативного призначення військової частини. Буковинець під час проходження служби, перебуваючи 25 травня на військовому полігоні, знайшов 367 набоїв різного калібру та осколкову гранату. Патрони до військової частини він не здав, а поклав до рюкзака, і почав носити зі собою.

"Того ж дня він прийшов до відділення "Нової пошти" в селі Дніпропетровської області, запакував набої та бойову осколкову гранату М67 із запалом, і відправив в місто Новодністровськ. Через кілька годин обвинувачений змінив реквізити, й перенаправив посилку в Чернівці на вулицю Комарова, 9АБ", — йдеться у судовому вердикті від 17 жовтня.

Посилку 30 травня отримав житель Чернівців, який мав намір купити набої та гранату. Після того, як він розпакував і пересвідчився, що в коробці дійсно є зброя, то заплатив військовослужбовцю 7 тисяч гривень.

В суді обвинувачений свою вину визнав повністю, та підписав з прокурором угоду про визнання винуватості. Суд призначив чоловіку покарання у вигляді одного року тримання під вартою, з поданням апеляції.

Нагадаємо, що раніше на Закарпатті розлучений батько двох дітей відмовився йти на військову службу, через що суд призначив йому 5 років умовного терміну. Натомість столичний Голосіївський райсуд залишив під вартою фігурантів вбивства добровольця ДФТГ у Києві.