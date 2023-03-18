В АРМА передали корпоративные права и недвижимое имущество российского бизнесмена: детали

АРМА

По ходатайству прокуроров Черниговской областной прокуратуры переданы в управление АРМА корпоративные права и недвижимое имущество предприятий рф. Они принадлежали бенефициарному владельцу взаимосвязанных юридических лиц — россиянину.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

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Общая сумма арестованного составляет более 1 млрд 37 млн грн.

"По данным следствия, в 2021-2022 годах общества, учредителем которых был представитель страны-агрессора, покупали волокна в Республике Беларусь. Также они занимались поставкой тканей российским и белорусским организациям и предприятиям", — говорится в сообщении.

Российский бизнесмен владеет и контролирует хозяйственную деятельность группы компаний, выполняющей государственные контракты рф по поставке военной одежды и снаряжения оккупационной армии и ее силовых ведомств.

Часть своих доходов бизнесмен перечислял на российские счета и использовал для организации деятельности группы компаний.

В Офисе Генпрокурора отметили, что тем самым россиянин финансировал действия, совершенные с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины (ч. 3 ст. 110-2 УК Украины).

Напомним, власти могут ликвидировать Национальное агентство по розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Арестованные активы будут переданы Фонду государственного имущества.

Также мы писали, что, по материалам Службы безопасности, суд арестовал все недвижимое имущество одной из текстильных компаний на Черниговщине. Конечным бенефициаром этого компании является русский бизнесмен, работающий на военно-промышленный комплекс рф.