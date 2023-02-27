На Чернігівщині арештували майно російського бізнесмена на 1 млрд грн
За матеріалами Служби безпеки суд арештував все нерухоме майно однієї з текстильних компаній на Чернігівщині. Кінцевим бенефіціаром цього підприємства є російський бізнесмен, який працює на військово-промисловий комплекс рф.
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
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Подробиці
Як зазначається у повідомленні, рішення суду стосується виробничих приміщень, складів та офісів підприємства. Загальна вартість арештованого майна становить більше ніж 1 млрд грн.
За даними СБУ, бенефіціарний власник українського промислового об’єкта володіє також групою російських компаній, які на замовлення російської армії та її силових структур здійснювали виробництво та постачання військового одягу і спорядження.
"Наразі вивчається інформація, що до початку повномасштабного вторгнення українська компанія пересилала тканину російського військового зразка до Республіки Білорусь. Для експорту використовували мережу підконтрольних фірм, які здійснювали зовнішньоекономічні операції на користь ворога", — розповіли в СБУ.
Наразі у межах кримінального провадження, розпочатого слідчими Служби безпеки за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України), триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.
Також вирішується питання щодо передачі вилученого майна в управління Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
Нагадаємо, раніше суд арештував майно Оксани Марченко, яку підозрюють у фінансуванні російських окупаційних угруповань. Загальна вартість арештованих активів становить більше ніж 5,6 млрд грн.