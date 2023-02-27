В Черниговской области арестовали имущество российского бизнесмена на 1 млрд грн

Владелец арестованного предприятия выполнял заказы от минобороны рф

По материалам Службы безопасности, суд арестовал все недвижимое имущество одной из текстильных компаний на Черниговщине. Конечным бенефициаром этого предприятия является российский бизнесмен, работающий на военно-промышленный комплекс россии.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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Как отмечается в сообщении, решение суда касается производственных помещений, складов и офисов предприятия. Общая стоимость арестованного имущества составляет более 1 млрд грн.

По данным СБУ, бенефициарный владелец украинского промышленного объекта владеет также группой российских компаний, которые по заказу российской армии и ее силовых структур осуществляли производство и поставку военной одежды и снаряжения.

"В настоящее время изучается информация, что до начала полномасштабного вторжения украинская компания пересылала ткань российского военного образца в Республику Беларусь. Для экспорта использовали сеть подконтрольных фирм, осуществлявших внешнеэкономические операции в пользу врага", — рассказали в СБУ.

В рамках уголовного производства, начатого следователями Службы безопасности по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины), продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Также решается вопрос о передаче изъятого имущества в управление Национального агентства по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Напомним, ранее суд арестовал имущество Оксаны Марченко, подозреваемой в финансировании российских оккупационных группировок. Общая стоимость арестованных активов составляет более 5,6 млрд грн.