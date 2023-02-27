В Черниговской области арестовали имущество российского бизнесмена на 1 млрд грн

На Черниговщине арестовали имущество российского бизнесмена на 1 млрд грн
По материалам Службы безопасности, суд арестовал все недвижимое имущество одной из текстильных компаний на Черниговщине. Конечным бенефициаром этого предприятия является российский бизнесмен, работающий на военно-промышленный комплекс россии.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
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Как отмечается в сообщении, решение суда касается производственных помещений, складов и офисов предприятия. Общая стоимость арестованного имущества составляет более 1 млрд грн.
По данным СБУ, бенефициарный владелец украинского промышленного объекта владеет также группой российских компаний, которые по заказу российской армии и ее силовых структур осуществляли производство и поставку военной одежды и снаряжения.
"В настоящее время изучается информация, что до начала полномасштабного вторжения украинская компания пересылала ткань российского военного образца в Республику Беларусь. Для экспорта использовали сеть подконтрольных фирм, осуществлявших внешнеэкономические операции в пользу врага", — рассказали в СБУ.
В рамках уголовного производства, начатого следователями Службы безопасности по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины), продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.
Также решается вопрос о передаче изъятого имущества в управление Национального агентства по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений.
Напомним, ранее суд арестовал имущество Оксаны Марченко, подозреваемой в финансировании российских оккупационных группировок. Общая стоимость арестованных активов составляет более 5,6 млрд грн.