В АРМА передали корпоративні права та нерухоме майно російського бізнесмена: деталі
За клопотанням прокурорів Чернігівської обласної прокуратури передано в управління АРМА корпоративні права та нерухоме майно підприємств рф. Вони належали бенефіціарному власнику взаємопов’язаних юридичних осіб — росіянину.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
-
У Генштабі пояснили, чи справді ДПСУ заборонили виїзд юнакам віком від 15 до 18 років
-
Кількість суден, відправлених рф до протоки Босфор, перевищила українські показники втричі
-
Пелюстки, наче скляні: японські вчені виявили унікальний вид орхідеї
-
США вирішили здихатися росіян-втікачів від мобілізації: подробиці від Guardian
-
Деокупація острова Зміїний врятувала українську економіку, — Братчук
-
Трамп приховав подарунки від лідерів іноземних держав на суму понад 290 тисяч доларів
-
Ексчемпіон світу робить ставку на Усика в бою проти Ф'юрі
-
Volkswagen презентував бюджетний електрокар: скільки він буде коштувати
-
"В моєї мами важка робота": одесити на день занурились у світ комунальників
-
Юсов пояснив, чому росія втратила вплив на українську економіку та логістику
Деталі
Загальна сума арештованого становить понад 1 млрд 37 млн грн.
"За даними слідства, у 2021-2022 роках товариства, засновником яких був представник країни-агресора, купували волокна у Республіці Білорусь. Також вони займалися постачанням тканин російським та білоруським організаціям і підприємствам", — йдеться у повідомленні.
Російський бізнесмен володіє та контролює господарську діяльність групи компаній, яка виконує державні контракти рф з постачання військового одягу та спорядження окупаційній армії та її силових відомств.
Частину своїх прибутків бізнесмен перераховував на російські рахунки та використовував для організації діяльності групи компаній.
В Офісі Генпрокурора зазначили, що тим самим росіянин фінансував дії, які вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України (ч. 3 ст. 110-2 КК України).
Нагадаємо, влада може ліквідувати Національну агенцію з розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА). Арештовані активи передадуть Фонду державного майна.
Також ми писали, що за матеріалами Служби безпеки суд арештував все нерухоме майно однієї з текстильних компаній на Чернігівщині. Кінцевим бенефіціаром цього підприємства є російський бізнесмен, який працює на військово-промисловий комплекс рф.