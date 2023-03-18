В АРМА передали корпоративні права та нерухоме майно російського бізнесмена: деталі

АРМА

За клопотанням прокурорів Чернігівської обласної прокуратури передано в управління АРМА корпоративні права та нерухоме майно підприємств рф. Вони належали бенефіціарному власнику взаємопов’язаних юридичних осіб — росіянину.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

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Загальна сума арештованого становить понад 1 млрд 37 млн грн.

"За даними слідства, у 2021-2022 роках товариства, засновником яких був представник країни-агресора, купували волокна у Республіці Білорусь. Також вони займалися постачанням тканин російським та білоруським організаціям і підприємствам", — йдеться у повідомленні.

Російський бізнесмен володіє та контролює господарську діяльність групи компаній, яка виконує державні контракти рф з постачання військового одягу та спорядження окупаційній армії та її силових відомств.

Частину своїх прибутків бізнесмен перераховував на російські рахунки та використовував для організації діяльності групи компаній.

В Офісі Генпрокурора зазначили, що тим самим росіянин фінансував дії, які вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України (ч. 3 ст. 110-2 КК України).

Нагадаємо, влада може ліквідувати Національну агенцію з розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА). Арештовані активи передадуть Фонду державного майна.

Також ми писали, що за матеріалами Служби безпеки суд арештував все нерухоме майно однієї з текстильних компаній на Чернігівщині. Кінцевим бенефіціаром цього підприємства є російський бізнесмен, який працює на військово-промисловий комплекс рф.