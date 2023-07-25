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Укрзализныця "влетела" на почти 400 тыс. грн убытков при покупке новогодней елки

25 июля 2023 13:21
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Укрзализныця "влетела" на почти 400 тыс. грн убытков при покупке новогодней елки
Вокзал в Киеве. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Чиновнице Укрзализныци сообщили о подозрении — ее обвиняют в нанесении ущерба на сумму в размере 380 тысяч гривен. Все из-за нарушения договора на приобретение новогодней елки, которая в общей сложности обошлась за 720 тыс. грн.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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Детали дела

Укрзализныця в план проведения новогодних праздников включила приобретение искусственной новогодней елки.

"Ответственным лицом, действуя в интересах третьих лиц и вопреки интересам службы, допущен ряд нарушений определенной законодательством процедуры тендерных закупок, что в дальнейшем стало основанием для заключения договора на приобретение елки за 720 тыс. грн. с предпринимателем, не являющимся ее производителем", — говорят в прокуратуре.

По данным следствия, производителем елки является львовское предприятие, а ее стоимость составляет 339 тыс. грн.

Также правоохранители установили, что победителем тендера стало предприятие, предложившее завышенную стоимость елки.

Какое наказание грозит чиновнику

В настоящее время чиновница уведомлена о подозрении в злоупотреблении служебным положением, то есть умышленном, с целью получения неправомерной выгоды для третьих лиц, использовании служебного положения вопреки интересам службы, что повлекло тяжкие последствия по ч. 2 ст. 364 УК Украины, а также решается вопрос об инкриминировании действий, связанных с хищением бюджетных средств, всех участников тендерных закупок.

Напомним, ранее мы писали, что экснардеп запрещенной пророссийской партии и бывший владелец одного из телеканалов получил подозрение в государственной измене за ведение информационно подрывной деятельности против Украины. Ему "светит" от 12 до 15 лет лишения свободы.

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