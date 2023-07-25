Укрзалізниця "влетіла" на майже 400 тис. грн збитків при купівлі новорічної ялинки

Вокзал у Києві. Фото: google.com

Посадовиці Укрзалізниці повідомили про підозру — її звинувачують у завданні збитків на суму в розмірі 380 тисяч гривень. Усе через порушення договору на придбання новорічної ялинки, яка загалом обійшлась за 720 тис. грн.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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Деталі справи

Зазначається, що Укрзалізниця до плану проведення новорічних свят включила придбання штучної новорічної ялинки.

"Відповідальною особою, діючи в інтересах третіх осіб та всупереч інтересам служби, допущено низку порушень визначеної законодавством процедури тендерних закупівель, що в подальшому стало підставою для укладання договору на придбання ялинки за 720 тис. грн. з підприємцем, який не є її виробником", — кажуть у прокуратурі.

За даними слідства, виробником ялинки є львівське підприємство, а її вартість складає 339 тис. грн.

Також правоохоронці встановили, що переможцем тендеру стало підприємство, яке запропонувало завищену вартість ялинки.

Яке покарання грозить посадовиці

Наразі чиновниці повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем, тобто умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для третіх осіб, використанні службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки за ч. 2 ст. 364 КК України, а також вирішується питання про інкримінування дій, пов’язаних із розкраданням бюджетних коштів, усіх учасників тендерних закупівель.

Нагадаємо, раніше ми писали, що екснардеп забороненої проросійської партії та колишній власник одного із телеканалів отримав підозру в державній зраді за ведення інформаційно-підривної діяльності проти України. Йому "світить" від 12 до 15 років позбавлення волі.