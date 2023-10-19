В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

Сотрудники ГБР. Фото: google.com

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении следователю и прокурору из Запорожья. Они сфальсифицировали материалы дела несколько лет назад.

Об этом сообщает ГБР.

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"Несколько лет назад на одном из постов Запорожья группа молодых людей по хулиганским мотивам открыла стрельбу в сторону патруля. Хулиганов задержали. Было начато уголовное дело по признакам преступлений нескольких статей Уголовного Кодекса", — рассказали в Бюро.

Руководил расследованием в отношении начальника нападения старший прокурор Запорожской городской прокуратуры, но во время его отпуска дело "забрал" другой прокурор.

Фальсификация материалов дела

"По сговору со следователем они изменили ранее поставленное подозрение на заведомо невиновного мужчину, который на момент совершения правонарушения находился при смерти в больнице", — отметили в ДБР.

Такую сделку сообщники организовали в суде за один день. Из-за их противоправных действий виновник нападения избежал ответственности. Человек, на которого перевели обвинения, вскоре скончался в больнице.

После отмены незаконного решения в апелляционной инстанции обвинительный акт судом возвращен прокурору, а настоящему виновнику опять сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения.

Ранее мы писали, что по представлению Государственного бюро расследований, суд отправил под стражу работника территориального центра комплектования и социальной поддержки, который взял на фиктивную службу профессиональных футболистов. Суд разрешил внести залог в 214 тыс. грн.