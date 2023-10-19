У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

Працівники ДБР. Фото: google.com

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру слідчому та прокурору із Запоріжжя. Вони сфальсифікували матеріали справи кілька років тому.

Про це повідомляє ДБР.

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"Кілька років тому на одному із постів Запоріжжя група молодиків із хуліганських мотивів відкрила стрільбу у бік патруля. Хуліганів затримали. Було розпочато кримінальне провадження за ознаками злочинів кількох статей Кримінального Кодексу", — розповіли в Бюро.

Керував розслідуванням щодо очільника нападу старший прокурор Запорізької міської прокуратури, але під час його відпустки справу "забрав" інший прокурор.

Фальсифікація матеріалів справи

"За змовою зі слідчим вони змінили раніше повідомлену підозру на завідомо невинного чоловіка, який на момент вчинення правопорушення перебував при смерті у лікарні", — зазначили в ДБР.

Таку оборудку спільники організували у суді за один день. Через їх протиправні дії винуватець нападу уникнув відповідальності. Людина, на яку переклали звинувачення, невдовзі померла у лікарні.

Після скасування незаконного рішення в апеляційній інстанції, обвинувальний акт судом повернений прокурору, а справжньому винуватцю знову повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Раніше ми писали, що за поданням Державного бюро розслідувань суд відправив під варту працівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який взяв на фіктивну службу професійних футболістів. Суд дозволив внести заставу у 214 тис. грн.