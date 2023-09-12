В Сумах начальника госпредприятия подозревают в продаже взрывчатых веществ
В Сумах прокуратура сообщила подозрение начальнику службы одного из государственных предприятий. Он обвиняется в продаже взрывчатых веществ.
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
Госпредприниматель незаконно продавал взрывчатые вещества
В материалах следствия говорится, что с мая по август 2023 года обвиняемый регулярно неправомерно завладевал и реализовывал взрывчатые материалы, принадлежащие государственному учреждению. Эти действия он осуществлял как самостоятельно, так и с помощью пособников. Фиксировано 30 случаев продажи взрывчатых материалов на общую стоимость примерно 100 тыс. гривен.
Также сообщается, что в результате утвержденных обысков были обнаружены и конфискованы взрывчатые вещества на общую стоимость более 3,4 млн гривен.
На данный момент для обвиняемого выбрана определенная мера ограничения свободы. Проводится дополнительное расследование вовлеченности других работников данного учреждения в эти незаконные действия.
Напомним, что 12 сентября, правоохранители сообщили о подозрении 23-летней женщине, которая напала на полицейскую во время стрельбы в Днепре. Досудебное расследование продолжается.