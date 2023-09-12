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У Сумах начальника держпідприємства підозрюють у продажі вибухових речовин

12 вересня 2023 17:43
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Сумах начальника держпідприємства підозрюють у продажі вибухових речовин
Підозрюваний у справі збуту вибухових речовин. Фото: Офіс генпрокурора
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У Сумах прокуратура повідомила підозру начальнику служби одного із державних підприємств. Він звинувачується у продажу вибухових речовин.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

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У матеріалах слідства йдеться, що з травня до серпня 2023 року обвинувачений регулярно неправомірно заволодів і реалізовував вибухові матеріали, що належать державній установі. Ці дії він здійснював як самостійно, і з допомогою посібників. Фіксовано 30 випадків продажу вибухових матеріалів на загальну вартість приблизно 100 тисяч гривень.

Також повідомляється, що в результаті затверджених обшуків було виявлено та конфісковано вибухові речовини на загальну вартість понад 3,4 млн гривень.

На цей час для обвинуваченого обрано певний захід обмеження волі. Проводиться додаткове розслідування залучення інших працівників цієї установи до цих незаконних дій.

Нагадаємо, що 12 вересня правоохоронці повідомили про підозру 23-річній жінці, яка напала на поліцейську під час стрілянини у Дніпрі. Досудове розслідування продовжується.

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