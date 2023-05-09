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В Ровно будут судить военного, бросившего гранату на детскую площадку

9 мая 2023 09:33
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Ровно будут судить военного, бросившего гранату на детскую площадку
Задержание подозреваемого. Фото: ГБР
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Ровно будут судить военного одной из частей Киевской области, который бросил гранату на детскую площадку. В результате происшествия пострадало трое людей, среди которых пятилетний ребенок.

Об этом сообщает ГБР.

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В материалах следствия говорится, что 4 ноября 2022 года около 21:00 военный находился во дворе жилого дома на улице Романа Шухевича. Он начал хвастаться перед людьми боевой гранатой. При этом, два раза он выдергивал чеку и угрожал подорвать ее.

Позже выяснилось, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Люди, которые были неподалеку, вызвали полицию. После приезда правоохранителей, военный бросил гранату в толпу. Боеприпас взорвался и пострадали люди.

"Среди пострадавших — 5-летний ребенок, 28-летний мужчина и 28-летний инспектор Управления патрульной полиции в Ровенской области. Все они получили осколочные поражения. Правоохранители задержали военного и сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей", — говорится в сообщении.

Напомним, что в Черкассах ГБР сообщило о подозрении двум правоохранителям в изнасиловании несовершеннолетней. Фигуранты уже задержаны, однако они отвергают обвинения.

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