У Рівному судитимуть військового, який кинув гранату на дитячий майданчик

Затримання підозрюваного. Фото: ДБР

У Рівному судитимуть військового однієї з частин Київської області, який кинув гранату на дитячий майданчик. Внаслідок події постраждали троє людей, серед яких п'ятирічна дитина.

Про це повідомляє ДБР.

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У матеріалах слідства йдеться про те, що 4 листопада 2022 року близько 21:00 військовий перебував у дворі житлового будинку на вулиці Романа Шухевича. Він почав хизуватися перед людьми бойовою гранатою. При цьому двічі він висмикував чеку і погрожував підірвати її.

Згодом з'ясувалося, що чоловік був у стані алкогольного сп'яніння. Люди, які були неподалік, викликали поліцію. Після приїзду правоохоронців військовий кинув гранату в натовп. Боєприпас вибухнув та постраждали люди.

"Серед постраждалих — 5-річна дитина, 28-річний чоловік і 28-річний інспектор Управління патрульної поліції в Рівненській області. Усі вони зазнали осколкових поразок. Правоохоронці затримали військового і повідомили про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у Черкасах ДБР повідомило про підозру двом правоохоронцям у зґвалтуванні неповнолітньої. Фігурантів уже затримано, проте вони відкидають звинувачення.