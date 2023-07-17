В Приднестровье найден мертвым лидер компартии Олег Хоржан

Лидер приднестровской компартии Олег Хоржан. Фото: росСМИ

В понедельник, 17 июля, стало известно о смерти бывшего лидера Коммунистической партии Приднестровья Олега Хоржана. По словам молдавских правоохранительных органов, Хоржан был убит.

Об этом пишут местные СМИ.

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Убийство Олега Хоржана

Политика нашли без признаков жизни в его собственном доме, расположенном в небольшой деревне вблизи Тирасполя. Правоохранительные органы Приднестровья сообщили, что они получили информацию о насильственной смерти Олега Хоржана, найденного в своем доме в Суклея, около 11:30.

Журналисты сообщают, что предварительно Хоржан был убит ножом. Его тело нашла супруга возле открытого и пустого сейфа. На теле Хоржана обнаружено "большое количество ножевых ранений".

Что известно про Олега Хоржана

Олег Хоржан — известный писатель, активист и политик-диссидент из непризнанной территории Приднестровья. В декабре 2022 года он был освобожден после отбытия срока в 4,5 года в тюремном заключении. Ему предъявляли обвинения в насильственных действиях и оскорблении представителя государственной власти.

В 2018 году, когда он был депутатом, Хоржан провел несанкционированный митинг в Тирасполе. Это привело к аресту нескольких его сторонников. Следователи утверждали, что политик-оппозиционер ворвался в тираспольский полицейский участок, и в ходе стычки с несколькими полицейскими сорвал с них погоны.

Через два года суд в Молдове оправдал Хоржана и приказал Генеральной прокуратуре принять меры для его освобождения, а также "наказать виновных". Несмотря на это, эффекта не последовало, и политик оставался за решеткой до декабря 2022 года.

Напомним, что в России сообщают, якобы украинские спецслужбы готовили убийство пропагандистки Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак. По версии ФСБ, покушения готовили по заказу СБУ.