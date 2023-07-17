У Придністров'ї знайдено мертвим лідера компартії Олега Хоржана

Лідер придністровської компартії Олег Хоржан. Фото: росЗМІ

У понеділок, 17 липня, стало відомо про смерть колишнього лідера Комуністичної партії Придністров'я Олега Хоржана. За словами молдавських правоохоронних органів, Хоржана було вбито.

Про це пишуть місцеві ЗМІ.

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Вбивство Олега Хоржана

Політика знайшли без ознак життя у його власному будинку, розташованому у невеликому селі поблизу Тирасполя. Правоохоронці Придністров'я повідомили, що вони отримали інформацію про насильницьку смерть Олега Хоржана, знайденого у своєму будинку в Суклеї, близько 11:30.

Журналісти повідомляють, що попередньо Хоржана було вбито ножем. Його тіло знайшла дружина біля відкритого та порожнього сейфа. На тілі Хоржана виявлено "велику кількість ножових поранень".

Що відомо про Олега Хоржана

Олег Хоржан — відомий письменник, активіст та політик-дисидент із невизнаної території Придністров'я. У грудні 2022 року його було звільнено після відбуття терміну 4,5 року у тюремному ув'язненні. Йому звинувачували у насильницьких діях та образі представника державної влади.

2018 року, коли він був депутатом, Хоржан провів несанкціонований мітинг у Тирасполі. Це призвело до арешту кількох його прихильників. Слідчі стверджували, що політик-опозиціонер увірвався до тираспольської поліцейської дільниці, і під час сутички з кількома поліцейськими зірвав із них погони.

Через два роки суд у Молдові виправдав Хоржана і наказав Генеральній прокуратурі вжити заходів для його звільнення, а також "покарати винних". Попри це, ефекту не було, і політик залишався за ґратами до грудня 2022 року.

Нагадаємо, що в Росії повідомляють, нібито українські спецслужби готували вбивство пропагандистки Маргарити Симоньян та журналістки Ксенії Собчак. За версією ФСБ, замахи готували на замовлення СБУ.