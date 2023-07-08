В Норвегии убили беженку из Украины: что известно

Екатерина Кожома, которую убили в Норвегии. Фото: facebook.com/meri.mari.50

В норвежском городе Берген убили 30-летнюю беженку из Украины. У нее остался сын.

Об этом сообщает Nettavisen Nyheter.

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Инцидент произошел в отеле Magic Hotel Solheimsviken, где проживают украинские беженцы. Ребенок погибшей проживал вместе с ней.

Полиция не сообщает детали убийства. Известно, что 30-летний подозреваемый мужчина — отец ее ребенка. Он родом из Азербайджана. По данным правоохранителей, пока нет доказательств, что на месте убийства были другие люди, кроме подозреваемого.

Сотрудники гостиницы доставили женщину с тяжелыми травмами в больницу. Они обнаружили ее в номере. Через 1,5 часа она умерла.

Одноклассница погибшей рассказала, что ее зовут Екатерина Кожома. Сестра женщины решает вопрос с транспортировкой тела в Украину и опекунством над ребенком.

Издание VG сообщает, что арестованный мужчина отрицает свою вину. К тому же адвокат рассказал, что их двухлетний сын Андриан не видел убийства матери. По словам прокурора Аре Нюгорда Берга, пара переехала в Норвегию в начале 2023 года. Они жили раздельно.

"У него было временное проживание в Норвегии до марта 2024 года", — сказал прокурор.

Он подтвердил информацию, что мужчина нанес ножевые ранения украинке.

Екатерина Кожома. Фото: facebook.com/meri.mari.50

Напомним, в Винниках возле Львова правоохранители задержали 48-летнего мужчину из Черновцов по подозрению в убийстве сожительницы. По данным полиции, задержанный мужчина уже раньше привлекался к уголовной ответственности.

Также мы писали, что в Киевской области женщина подожгла 26-летнего парня. После этого она его сбросила в болото, а затем закопала. Правоохранители уже задержали убийцу.