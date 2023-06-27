У Київській області жінка підпалила та закопала 26-річного хлопця

Правоохоронці на місці події. Фото: t.me/andrii_nebytov

У Київській області жінка підпалила 26-річного хлопця. Після цього вона його скинула в болото, а потім закопала. Правоохоронці вже затримали вбивцю.

Про це повідомляє начальник ГУНП в Київській області Андрій Нєбитов.

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Поліція встановила, що між 28-річною родичкою та загиблим хлопцем виник конфлікт через грошовий борг.

"Спочатку жінка влаштувала фізичну розправу над 26-річним парубком, потім облила хлопця бензином, підпалила сірник та кинула на нього. Далі зловмисниця загасила полумʼя та перетягнула тіло до найближчої водойми", — йдеться у повідомленні.

Після цього тіло хлопця поклали до багажника автомобіля та відвезли у віддалену лісосмугу, де згодом закопали.

Працівники поліції затримали правопорушницю. Суд обрав фігурантці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Їй загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Нагадаємо, у Білій Церкві стався страшний напад на жінку. Чоловік заманив жертву до себе на роботу та ґвалтував її дві доби. Поліція затримала зловмисника.

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