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В Киевской области женщина подожгла и закопала 26-летнего парня

27 июня 2023 11:21
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Киевской области женщина подожгла и закопала 26-летнего парня
Правоохранители на месте происшествия. Фото: t.me/andrii_nebytov
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Киевской области женщина подожгла 26-летнего парня. После этого она его сбросила в болото, а затем закопала. Правоохранители уже задержали убийцу.

Об этом сообщает начальник ГУНП в Киевской области Андрей Небытов.

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Полиция установила, что между 28-летней родственницей и погибшим парнем возник конфликт из-за денежного долга.

"Сначала женщина устроила физическую расправу над 26-летним парнем, потом облила парня бензином, подожгла спичку и бросила на него. Далее злоумышленница потушила пламя и перетащила тело к ближайшему водоему", — говорится в сообщении.

После этого тело парня положили в багажник автомобиля и отвезли в отдаленную лесополосу, где впоследствии закопали.

Сотрудники полиции задержали правонарушительницу. Суд избрал фигурантке меру пресечения в виде содержания под стражей. Ей грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, в Белой Церкви произошло страшное нападение на женщину. Мужчина заманил жертву к себе на работу и насиловал ее двое суток. Полиция задержала злоумышленника.

Также мы писали, что в Киеве на чужой квартире после употребления особо опасного наркотика умерли две несовершеннолетние девушки. Владельцу квартиры уже объявили подозрение.

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