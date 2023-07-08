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У Норвегії вбили біженку з України: що відомо

8 липня 2023 19:42
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Норвегії вбили біженку з України: що відомо
Катерина Кожома, яку вбили в Норвегії. Фото: facebook.com/meri.mari.50
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У норвезькому місті Берген вбили 30-річну біженку з України. У неї залишився син.

Про це повідомляє Nettavisen Nyheter.

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Інцидент стався у готелі Magic Hotel Solheimsviken, де мешкають українські біженці. Дитина загиблої проживала разом із нею. 

Поліція не повідомляє деталі вбивства. Відомо, що 30-річний чоловік, якого підозрюють, — батько її дитини. Він родом з Азербайджану. За даними правоохоронців, наразі немає доказів, що на місці вбивства були інші люди, крім підозрюваного. 

Співробітники готелю доставили жінку з тяжкими травмами до лікарні. Вони знайшли її у номері. Через 1,5 години вона померла.

Однокласниця загиблої розповіла, що її звати Катерина Кожома. Сестра жінки вирішує питання з транспортуванням тіла в Україну та опікунством над дитиною.

Видання VG повідомляє, що заарештований чоловік заперечує свою провину. До того ж його адвокат розповів, що їхній дворічний син Андріан не бачив убивства матері. За словами прокурора Аре Нюгорда Берга, пара переїхала до Норвегії на початку 2023 року. Вони жили окремо. 

"Він мав тимчасове проживання в Норвегії до березня 2024 року", — сказав прокурор.

Він підтвердив інформацію, що чоловік завдав ножових поранень українці.

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Катерина Кожома. Фото: facebook.com/meri.mari.50

Нагадаємо, у Винниках, що біля Львова, правоохоронці затримали 48-річного чоловіка з Чернівців за підозрою у вбивстві співмешканки. За даними поліції, затриманий чоловік уже раніше притягувався до кримінальної відповідальності.

Також ми писали, що у Київській області жінка підпалила 26-річного хлопця. Після цього вона його скинула в болото, а потім закопала. Правоохоронці вже затримали вбивцю.

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