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В Мукачево задержали 62-летнего мужчину, который развращал ребенка

9 июля 2023 18:02
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Мукачево задержали 62-летнего мужчину, который развращал ребенка
Мужчина, которого подозревают в развращении ребенка. Фото: facebook.com/UA.ZakarpattyaPolice
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Мукачево Закарпатской области задержали 62-летнего мужчину, которого подозревают в развращении 8-летней девочки. Ему грозит до 8 лет за решеткой.

Об этом сообщает полиция Закарпатской области.

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Вчера, 8 июля, полицейские получили сообщение о том, что на берегу реки люди увидели обнаженного мужчину, купающегося с маленькой девочкой без купальника. Фигурант говорил прохожим, что это его дочь.

Следственно-оперативная группа местного райуправления полиции сразу прибыла на место вызова. Правоохранители увидели 62-летнего мужчину и 8-летнюю девочку.

"В ходе проверки правоохранители установили, что фигурант начал приставать к ребенку, когда она вышла из своего двора на прогулку. Он схватил девочку за руку и, угрожая, потянул к местному водоему, где заставил полностью раздеться и вместе с ним пойти купаться. Уже в водоеме мужчина начал совершать другие развратные действия, которые повторялись и на берегу реки", — говорится в сообщении.

Полицейские сразу забрали девочку в безопасное место, а мужчину задержали. В порядке статьи 208 УПК Украины его поместили в изолятор временного содержания. Действия злоумышленника квалифицировали по ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины (совершение развратных действий в отношении малолетнего лица).

Правоохранители готовят ходатайство в суд по избранию мужчине меры пресечения и будут настаивать на содержании под стражей. Фигуранту грозит до 8 лет заключения.

"Полицейские установили семью потерпевшей девочки, и сейчас с ними работает ювенальная полиция", — говорится в сообщении.

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Пост полиции Закарпатской области. Фото: скриншот

Напомним, в Житомирской области сообщили о подозрении в развращении малолетних детей тренеру внешкольной группы. Инструктор совершал развратные действия в отношении малолетних девочек.

Также мы писали, в столице задержан мужчина, который развращал несовершеннолетних и платил им за это деньги. Также у правонарушителя была обнаружена детская порнография.

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