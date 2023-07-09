У Мукачеві затримали 62-річного чоловіка, який розбещував дитину

Чоловік, якого підозрюють у розбещенні дитини. Фото: facebook.com/UA.ZakarpattyaPolice

У Мукачеві Закарпатської області затримали 62-річного чоловіка, якого підозрюють у розбещенні 8-річної дівчинки. Йому загрожує до 8 років за ґратами.

Про це повідомляє поліція Закарпатської області.

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Вчора, 8 липня, поліцейські отримали повідомлення про те, що на березі річки люди побачили оголеного чоловіка, який купається з маленькою дівчинкою без купальника. Фігурант говорив перехожим, що це нібито його донька.

Слідчо-оперативна група місцевого райуправління поліції відразу прибула на місце виклику. Правоохоронці побачили 62-річного чоловіка та 8-річну дівчинку.



"В ході перевірки правоохоронці встановили, що фігурант почав чіплятися до дитини, коли вона вийшла зі свого подвір’я на прогулянку. Він схопив дівчинку за руку та, погрожуючи, потягнув до місцевої водойми, де змусив повністю роздягнутися та разом з ним піти купатися. Вже у водоймі чоловік почав вчиняти інші розпусні дії, які повторювалися і на березі річки", — йдеться у повідомленні.

Поліцейські відразу забрали дівчинку у безпечне місце, а чоловіка затримали. У порядку статті 208 КПК України його помістили до ізолятора тимчасового тримання. Дії зловмисника кваліфікували за ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України (вчинення розпусних дій відносно малолітньої особи).

Правоохоронці готують клопотання до суду щодо обрання чоловікові запобіжного заходу і наполягатимуть на триманні під вартою. Фігуранту загрожує до 8 років ув’язнення.

"Поліцейські встановили родину потерпілої дівчинки, і наразі з ними працює ювенальна поліція", — йдеться у повідомленні.

Допис поліції Закарпатської області. Фото: скриншот

Нагадаємо, на Житомирщині повідомили про підозру у розбещенні малолітніх дітей тренеру позашкільної групи. Інструктор чинив розпусні дії щодо малолітніх дівчаток.

Також ми писали, у столиці затримано чоловіка, який розбещував неповнолітніх і платив їм за це гроші. Також у правопорушника виявили дитячу порнографію.