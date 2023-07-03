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У Житомирській області тренера звинуватили у розбещенні дівчаток

3 липня 2023 19:03
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Житомирській області тренера звинуватили у розбещенні дівчаток
Жертва злочинця. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

На Житомирщині повідомили про підозру у розбещенні малолітніх дітей тренеру позашкільної групи. Інструктор чинив розпусні дії щодо малолітніх дівчаток, які розбещували їх.

Про це повідомляє Житомирська обласна прокуратура.

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Що відомо про злочин

У повідомленні йдеться, що тренер багаторазово порушував статеву свободу та недоторканність дітей, наполегливо вмовляючи жертв, щоб вони про це нікому не розповідали. Наразі обвинуваченого звільнено і перебуває під цілодобовим домашнім арештом.

Відповідно до статті, порушення якої звинувачується викладач, покарання може бути позбавленням волі від п'яти до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади або здійснювати певну діяльність терміном до трьох років або без зазначення строку.

Нагадаємо, що у столиці затримано чоловіка, який розбещував неповнолітніх і платив їм за це гроші. Також у правопорушника виявили дитячу порнографію.

Також ми писали, що у Києві затримали педофіла, який тривалий час розбещував неповнолітню дівчину. Надсилав їй порнографічні фотографії та запрошував до себе додому.

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