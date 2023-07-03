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В Житомирской области тренера обвинили в растлении девочек

3 июля 2023 19:03
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Житомирской области тренера обвинили в растлении девочек
Жертва преступника. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Житомирской области сообщили о подозрении в развращении малолетних детей тренеру внешкольной группы. Инструктор совершал развратные действия в отношении малолетних девочек, развращавших их.

Об этом сообщает Житомирская областная прокуратура.

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Что известно про преступление

В сообщении говорится, что тренер многократно нарушал половую свободу и неприкосновенность детей, настоятельно уговаривая жертв, чтобы они об этом никому не рассказывали. В настоящий момент обвиняемый уволен и находится под круглосуточным домашним арестом. 

В соответствии со статьей, нарушение которой обвиняется преподаватель, наказание может быть лишением свободы от пяти до восьми лет, с лишением права занимать определенные должности или осуществлять определенную деятельность на срок до трех лет или без указания срока. 

Напомним, что в столице задержан мужчина, который развращал несовершеннолетних и платил им за это деньги. Также у правонарушителя обнаружили детскую порнографию.

Также мы писали, что в Киеве задержали педофила, который длительное время развращал несовершеннолетнюю девушку. Отправлял ей порнографические фотографии и приглашал к себе домой.

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