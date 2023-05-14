В Николаеве задержали владелицу батута, на котором погиб ребенок

Батут в Николаеве, на котором погиб ребенок. Фото: facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev

В Николаеве полицейские задержали владелицу батута, на котором погибла девочка почти 4-х лет. По предварительным данным, смерть ребенка наступила в результате удушения.

Об этом сообщает полиция Николаевской области.

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"Вчера сообщалось о том, что на территории местного детского городка девочка почти 4-х лет играла на надувном батуте и запуталась в петлях на стенке одного из его отделений. По предварительным выводам экспертов, смерть ребенка наступила в результате удушения", — говорится в сообщении.

Следователи Николаевского районного управления полиции задержали 45-летнюю владелицу батута в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Сведения о смерти ребенка внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 272 УК Украины "Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель людей или другие тяжкие последствия".

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Решается вопрос о сообщении владелицы батута о подозрении.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

В полиции сообщили, что досудебное расследование продолжается.

Напомним, 13 мая в Николаеве в детском городке "Сказка" погиб ребенок. Девочка около четырех лет запуталась в петлях батута.

Также мы писали, что 8 мая в селе Мусийки Иванковской громады Киевской области произошел пожар в жилом доме. На момент возгорания в нем находились шесть детей и их отец. В результате трагедии погибла девочка.

Добавим, в Одессе устанавливают обстоятельства гибели матери с дочерью. Тела женщины с малолетним ребенком обнаружили на Французском бульваре.