У Миколаєві затримали власницю батута, на якому загинула дитина

Батут у Миколаєві, на якому загинула дитина. Фото: facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev

У Миколаєві поліцейські затримали власницю батута, на якому загинула дівчинка майже 4-х років. За попередніми даними, смерть дитини настала внаслідок удушення.

Про це повідомляє поліція Миколаївської області.

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"Вчора повідомлялось про те, що на території місцевого дитячого містечка дівчинка майже 4-х років гралась на надувному батуті та заплуталася у петлях на стінці одного з його відділень. За попередніми висновками експертів, смерть дитини настала внаслідок удушення", — йдеться у повідомленні.

Слідчі Миколаївського районного управління поліції затримали 45-річну власницю батута у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Відомості про смерть дитини внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 272 КК України "Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки".

Яке покарання чекає на жінку

Наразі вирішується питання про повідомлення власниці батута про підозру.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

У поліції повідомили, що досудове розслідування триває.

Нагадаємо, 13 травня, у Миколаєві в дитячому містечку "Казка" загинула дитина. Дівчинка близько чотирьох років заплуталася у петлях батута.

Також ми писали, що 8 травня, у селі Мусійки Іванківської громади Київської області сталася пожежа в житловому будинку. На момент загоряння в ньому перебували шестеро дітей та їхній батько. Внаслідок трагедії загинула дівчинка.

Додамо, в Одесі встановлюють обставини загибелі матері з донькою. Тіла жінки з малолітною дитиною виявили на Французькому бульварі.