СБУ задерживает российского агента при корректировке им вражеского удара по Черкассам. Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

В Николаевской области СБУ арестовала мужчину, который информировал российских оккупантов о локациях Сил обороны в прифронтовых районах области. Его задержали при выполнении им враждебного задания.

Об этом сообщает СБУ.

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Подробности дела

Злоумышленником оказался житель Николаева, которого российская спецслужба привлекла к негласному сотрудничеству в начале этого года. По указанию врага он самостоятельно обходил город и фиксировал объекты сил обороны на камеру телефона.

"Прежде всего врага интересовали локации украинских защитников, количество личного состава и имеющееся вооружение. Кроме того, фигурант определял координаты ключевых транспортных коммуникаций, их "загруженность" и возможное перемещение колонн с боеприпасами. Развединформация потребовалась захватчикам для корректировки воздушных ударов по украинским объектам", — говорится в сообщении СБУ.

По данным следствия, в поле зрения российской спецслужбы он попал из-за своей деструктивной активности в одном из прокремлевских телеграмм-каналов, где писал антиукраинские комментарии.

Во время обыска у злоумышленника обнаружена компьютерная техника и электронные носители, которые использовались для хранения и передачи разведданных агрессору.

Отмечается, что мужчине грозит до 12 лет тюрьмы.

В Николаеве СБУ задержала мужчину, который сливал врагу локации Сил обороны. Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Переписка злоумышленника, сливавшего врагу локации Сил обороны, с россиянами. Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Напомним, что Служба безопасности Украины задержала приспешника Кремля, готовившего подрыв на железнодорожном объекте в Авдеевке, Донецкая область. Таким образом оккупанты пытались уничтожить логистику ВСУ.