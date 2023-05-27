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СБУ затримала чоловіка, що зливав ворогу локації Сил оборони

27 травня 2023 06:26
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
СБУ затримала чоловіка, що зливав ворогу локації Сил оборони
СБУ затримує російського агента під час коригування ним ворожого удару по Черкасах. Фото: facebook.com/SecurSerUkraine
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

На Миколаївщині СБУ арештувала чоловіка, що інформував російських окупантів про локації Сил оборони в прифронтових районах області. Його затримали під час виконання ним ворожого завдання.

Про це повідомляє СБУ.

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Деталі справи

Зловмисником виявився мешканець Миколаєва, якого російська спецслужба залучила до негласної співпраці на початку цього року. За вказівкою ворога він самостійно обходив місто та фіксував об’єкти Сил оборони на камеру телефона.

"Передусім ворога цікавили локації українських захисників, кількість особового складу та наявне озброєння. Крім того, фігурант визначав координати ключових транспортних комунікацій, їхню "завантаженість" і можливе переміщення колон з боєприпасами. Розвідінформація потрібна була загарбникам для коригування повітряних ударів по українських об’єктах", — йдеться в повідомленні СБУ.

За даними слідства, у поле зору російської спецслужби він потрапив через свою деструктивну активність в одному із прокремлівських Телеграм-каналів, де писав антиукраїнські коментарі.

Під час обшуку в зловмисника виявлено комп'ютерну техніку та електронні носії, що використовувалися для зберігання та передачі розвідданих агресору.

Зазначається, що чоловіку загрожує до 12 років тюрми.

У Миколаєві СБУ затримала чоловіка, що зливав ворогу локації Сил оборони. Фото: facebook.com/SecurSerUkraine
Листування зловмисника, що зливав ворогу локації Сил оборони, із росіянами. Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Нагадаємо, що Служба безпеки України затримала поплічника Кремля, який готував підрив на залізничному об’єкті в Авдіївці, Донецька область. У такий спосіб окупанти намагались знищити логістику ЗСУ.

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