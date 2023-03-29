Во Львове разоблачили контрабанду брендированной одежды, которую выдавали за секонд-хенд

У жителя Франковщины изъяли товар стоимостью 670 тыс. грн

В пункте пропуска "Краковец - Корчова" во Львовской области таможенники разоблачили перевозку контрабандной одежды известных брендов, которую по документам оформили как секонд-хенд. Стоимость изъятого товара — почти 670 тысяч гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовской таможни.

Как сообщили в Львовской таможне, житель Ивано-Франковской области на автомобиле Mercedes-Benz возвращался из Германии.

Для прохождения таможенного контроля 25-летний мужчина выбрал полосу "красный коридор" и указал в декларации, что перевозит подержанные вещи и инвалидную коляску. , Hermes, Brunello Cucinelli. Все товары были упакованы, а к некоторым прилагались чеки-счета", — говорится в сообщении Львовской таможни.

Ориентировочная стоимость товаров по чекам составляет около 670 тыс. гривен. Таможенники составили протокол по ч. 2 ст. 471 ТКУ. Незадекларированный товар изъяли. Санкция статьи предусматривает штраф в размере 30% стоимости товаров.

Напомним, мы ранее писали о том, что пограничники объяснили, ограничен ли выезд за границу 17-летним юношам.