У Львові викрили контрабанду брендованого одягу, який видавали за секонд-хенд
У пункті пропуску "Краковець - Корчова" на Львівщині митники викрили перевезення контрабандного одягу відомих брендів, який за документами оформили як секонд-хенд. Вартість вилученого товару — майже 670 тисяч гривень.
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Про це повідомили у пресслужбі Львівської митниці
Як повідомили у Львівській митниці, мешканець Івано-Франківської області на автомобілі Mercedes-Benz повертався з Німеччини.
"Для проходження митного контролю 25-річний чоловік обрав смугу "червоний коридор" та вказав у декларації, що перевозить вживані речі та інвалідний візок. Під час огляду авто митники виявили незадекларований одяг, взуття й аксесуари відомих світових виробників: Gucci, Balenciaga, Louis Vuitton, Hermes, Brunello Cucinelli. Усі товари були запаковані, а до деяких додавалися чеки-рахунки", — зазначено у повідомленні Львівської митниці.
Орієнтовна вартість товарів за чеками становить майже 670 тис. гривень. Митники склали протокол за ч. 2 ст. 471 МКУ. Незадекларований товар вилучили. Санкція статті передбачає штраф у розмірі 30% від вартості товарів.
Нагадаємо, ми раніше писали про те що, прикордонники пояснили, чи обмежено виїзд за кордон 17-річним юнакам.