Во Львове будут судить трех пожарных из Донецкой области, работавших на оккупантов
Во Львове прокуроры направили в суд обвинительные акты в отношении трех пожарных, которые в марте 2022 года начали работать на окупантов.
Об этом сообщили в пресс-службе Львовской областной прокуратуры.
-
Лукашенко собрался с визитом в Иран
-
Зеленский провел встречу с министром обороны Норвегии: детали
-
Ремонт Деволановского спуска в Одессе: как продвигаются работы
-
На захваченных районах Запорожской области гауляйтеры формируют "народные дружины правопорядка"
-
Ситуация в Бахмуте обострена, враг пытается прорвать оборону, — Маляр
-
Ровенская область стала лидером по количеству больных на COVID-19
-
"Рука помощи": как государство превращает малообеспеченных безработных в бизнесменов
-
Маленькая одесситка Александра Паскаль смогла вернуться к жизни после потери ножки
-
В Мариуполе прогремело около 20 взрывов: что известно
-
Вице-спикер Грузии заявил, что из Украины возвращаются поклонники Саакашвили, чтобы начать революцию
Следователи установили, что мужчины перешли на сторону окупантов, находясь на территории Донецкой области.
"Обвиняемые предали присяге работника правоохранительного органа и добровольно принесли присягу на верность псевдореспублике. Они заняли должности в так называемом "Министерстве чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий ДНР"", — сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Львовская областная прокуратура направила в суд обвинительные акты по фактам коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины). Специальные досудебные расследования осуществляли теруправление ДБР во Львове по материалам Управления СБУ во Львовской области.
Мужчинам грозит наказание — лишение свободы от двенадцати до пятнадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от десяти до пятнадцати лет и с конфискацией имущества или без таковой.
Напомним, мы ранее писали, что на Львовщине будут судить 12 человек, которые незаконно переправляли уклонян за границу . Они искали лиц, которые намеревались избежать мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины и вносили сведения о них в электронную систему "Путь"