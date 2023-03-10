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Во Львове будут судить трех пожарных из Донецкой области, работавших на оккупантов

10 марта 2023 16:16
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
Во Львове будут судить трех пожарных из Донецкой области, работавших на оккупантов
С марта 2022 года начали работать на окупантов
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Во Львове прокуроры направили в суд обвинительные акты в отношении трех пожарных, которые в марте 2022 года начали работать на окупантов.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовской областной прокуратуры.

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Следователи установили, что мужчины перешли на сторону окупантов, находясь на территории Донецкой области.

"Обвиняемые предали присяге работника правоохранительного органа и добровольно принесли присягу на верность псевдореспублике. Они заняли должности в так называемом "Министерстве чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий ДНР"",  — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Львовская областная прокуратура направила в суд обвинительные акты по фактам коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины). Специальные досудебные расследования осуществляли теруправление ДБР во Львове по материалам Управления СБУ во Львовской области.

Мужчинам грозит наказание — лишение свободы от двенадцати до пятнадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от десяти до пятнадцати лет и с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, мы ранее писали, что на Львовщине будут судить 12 человек, которые незаконно переправляли уклонян за границу . Они искали лиц, которые намеревались избежать мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины и вносили сведения о них в электронную систему "Путь"

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